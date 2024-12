Sestri: “Mediaterraneo e le incertezze di una maggioranza non coesa”

Da Progresso per Sestri- Un passo avanti

Croce e delizia dell’Amministrazione in carica, la società Mediaterraneo continua a far discutere la maggioranza del Sindaco Solinas, poco coesa, che ieri sera ha visto passare la delibera che andava a riaffidare i servizi culturali, turistici, di promozione e i parcheggi con i voti favorevoli del nostro gruppo e le critiche di alcuni esponenti di maggioranza. Così come la delibera che riassegnava la gestione degli immobili, l’organizzazione degli eventi e manifestazioni. Un’altra spaccatura che racconta un po’ come nella compagine di governo non ci sia unità di intenti, una visione unitaria e una politica di gestione della città.

