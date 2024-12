Spezia Women chiude l’anno sul campo del Pietrasanta

Ultimo impegno dell’anno per la ASD Spezia, oggi alle 14.30 al campo sportivo Pruniccia di Pietrasanta le aquilotte affrontano l’ultima fatica incontrando il Pietrasanta Blues nel secondo e ultimo scontro del Girone 16 di Coppa Italia. ASD già vittoriosa 3-0 contro il Baiardo e con la vittoria delle Genovesi per 4-3 contro le Toscane, per il passaggio del turno basta anche la sconfitta con un gol di scarto. Ma Salterio e compagnia vogliono chiudere con l’ennesima vittoria, sarebbe la quattordicesina su quattordici disputate, tra campionato e coppa con tanti record difficilmente eguagliabili. Il via alle 14.30 con direzione del Signor Galligani di Pistoia. Convocate : Portieri : Sensi, Costantini e Falchetto, Difensori : Barraza, Pozzi, Scattina, Lehmann, Fuggle, Duce, Lombardo e Monetini, Centrocampisti : Dezotti, Ciccarelli, Dehima, Lovecchio, Passalacqua, Del Freo, Danci, Attaccanti : Buono, Codecà, Parodi e Vacchino. Con il mister Salterio i Vice Erbetta, Innocenti e Hanif, il Preparatore atletico Berretti, il Fisioterapista Ferdani e i dirigenti Alberti, Maarouf.

