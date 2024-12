Vado Ligure: 110mila euro per la manutenzione straordinaria della passeggiata a mare

Vado Ligure. La giunta comunale di Vado Ligure ha approvato nell’ultima giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di porzioni di pavimentazione lungo la passeggiata a mare.

Il progetto, redatto internamente dal Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, “si pone come obiettivo principale la sicurezza e la funzionalità del transito pedonale: in alcuni punti infatti i listoni in legno presentano segni di deterioramento dovuti soprattutto alla particolare vicinanza della spiaggia e all’umidità della stessa”.

