A Finale la Carcarese chiude l’anno davanti a tutti, Battistel: “Vittoria su un campo difficile. Primo posto ci dà benzina ma non lo dobbiamo subire”

Finale Ligure. Il 2024 per la Carcarese si conclude con un primo posto in solitaria. Un bel colpo d’occhio per l’ambiente biancorosso, quest’anno con ambizioni particolarmente alte. A Finale era importante rialzarsi dalle due sconfitte consecutive e, grazie alla rete di Brovida, o tre punti sono arrivati.

“Vittoria difficile su un campo difficile, abbiamo trovato una squadra compatta. Il primo tempo è stata veramente una partita difficile – dichiara mister Battistel – Poi secondo me nel secondo tempo siamo stati quelli fino a due settimane fa. La settimana scorsa forse abbiamo fatto un giro a vuoto anche come prestazione e il secondo tempo di oggi però ci riporta ai livelli a cui siamo abituati”.

