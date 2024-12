Antartide e ricordi, Fabrizio Storti torna al Parentucelli dopo quarant’anni e conquista gli studenti: “Seguite sempre le vostre passioni”

Un ritorno alle origini carico di emozioni e significati quello del professor Fabrizio Storti, docente di Geologia strutturale e vicerettore dell’Università di Parma, che dopo 40 anni è tornato al Liceo Parentucelli di Sarzana, la scuola in cui si diplomò. Davanti agli studenti delle classi quinte degli indirizzi Scientifico, Classico e Agrario, dopo la presentazione del dirigente Generoso Cardinale, Storti ha tenuto una lectio magistralis dal titolo evocativo: “Dalla Val di Magra all’Antartide e ritorno: un’avventura geologica lunga oltre trent’anni”.

Nel corso dell’incontro, il docente ha ripercorso la sua carriera accademica e di ricerca, arricchita da esperienze straordinarie in giro per il mondo. In particolare, ha raccontato le sue spedizioni in Antartide, un continente che ha definito “suggestivo e unico”, mostrando immagini e descrivendo le sfide della ricerca in un ambiente così estremo. “Ho avuto il privilegio di lavorare in Antartide per due stagioni, studiando la geologia di questo straordinario continente – ha detto Storti -. Spero di aver suscitato nei ragazzi curiosità per l’essenza della Terra e magari di accoglierli un giorno all’Università di Parma”. Il vicerettore ha anche ricordato con affetto il tempo trascorso al Parentucelli e il suo ex professore di arte, Millo Lasio, autore di un quadro presente in sala conferenze: “Fa molto piacere essere di fronte a un’opera del mio vecchio prof. Lasio. Ho un ottimo ricordo di lui, grande pittore e grande persona”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com