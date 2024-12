Aperta “Natale insieme”, la rassegna natalizia dell’Unione cattolica artisti italiani spezzina

«Natale insieme» è il titolo della rassegna natalizia proposta dall’Unione cattolica artisti italiani della Spezia, aperta venerdì e visitabile sino all’11 gennaio al circolo culturale “Angiolo del Santo” di via Don Minzoni 62. L’evento esorta l’umanità tutta a cogliere il valore della condivisione come fonte di serenità, di speranza e di amore. Così il Natale, diffusamente celebrato nella storia dell’arte, ma non solo, continua a inondare di luce l’esistenza umana. E proprio sul valore della luce in pittura, lo scultore Fabrizio Mismas, introducendo la collettiva, ha richiamato la figura dell’artista olandese Gerrit van Honthorst, “Gherardo delle Notti”, autore di dipinti di eccezionale valenza pittorica e spirituale. Il vescovo Palletti, la cui presenza all’inaugurazione ha ulteriormente valorizzato l’incontro, ha sottolineato, nel contesto di un’articolata riflessione, come «il cuore del Natale è la nascita di Gesù Figlio di Dio, che si è fatto uomo, incarnato nel grembo della Vergine Maria». La mostra si avvale dei contributi di Gloria Augello, Guido Barbagli, Anna Maria Barini, Antonella Boracchia, Pino Busanelli, Valerio Cremolini, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rossa Maria Santarelli, Nicol Squillaci, Maria Rosa Taliercio. A confermare poi un ideale senso di appartenenza al servizio culturale dell’Ucai, è presente anche un’opera di Mario Maddaluno, apprezzato pittore e scultore, scomparso circa un anno fa. Orario: giovedì, venerdì e sabato 17 – 18.30.

