La Regione Liguria è pronta a regalare al pubblico un’emozione unica con il nuovo spot di Natale.

Al centro della clip la storia di una giovane ragazza, interpretata da Vittoria Baghino trasferitasi a Londra, città cosmopolita e frenetica, nella quale le manca profondamente qualcosa: la sua terra e la sua famiglia. Il 23 dicembre in una sera fredda guarda una foto natalizia dei suoi genitori, interpretati da Piero Lagattolla e Fausta D’Ambrini. La notte, tra ricordi e malinconia, la magia di Natale prende forma; la giovane si addormenta e al risveglio si ritrova in Liguria, pronta a intraprendere un viaggio magico attraverso i mercatini di Natale, le luminarie nei luoghi simbolo della regione. Inizia così una carrellata dei luoghi più amati: dai promontori e dalle spiagge delle Cinque Terre patrimonio UNESCO, alle case colorate di Camogli, dalla magnificenza di Sanremo, città dei fiori, con il suo mitico Teatro Ariston, fino a Loano e Savona, passando da Bogliasco per arrivare al centro della Liguria, nella Genova dei suoi carruggi e in piazza De Ferrari, dove, sotto l’imponente albero la ragazza si ritrova con i suoi familiari. Il video, diretto da Alberto Maria Vedova e prodotto da AW Creative Studio, sarà trasmesso oggi, domenica 22 dicembre, sui canali social ufficiali della Regione Liguria. Il video si può vedere qui.

L’articolo Bellezza del territorio e radici: ecco lo spot di Natale della Liguria proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com