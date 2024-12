Brugnato, torna la fiaccolata della vigilia di Natale

Dopo qualche tempo, ritorna quest’anno nella città vescovile di Brugnato la tradizione della fiaccolata nella vigilia di Natale. L’appuntamento per tutti è alle 22.45 presso la chiesa santuario della Madonna dell’Olivo, nella collina sopra l’abitato. Di qui, alla luce delle fiaccole accese, la processione, guidata dal parroco monsignor Giorgio Rebecchi, scenderà sino alla cappelletta di via Bertucci per poi accogliere la “mezzanotte santa” all’interno del paese e fare festa insieme. Per raggiungere il santuario, il Comune metterà a disposizione un servizio di navetta a partire dalle 22. Collaborano anche la “Croce Azzurra”, l’associazione sportiva Brugnato, il “Rafting” e l’associazione “Antichi sentieri liguri”.

