Scade domani 23 dicembre il termine per partecipare al concorso diocesano “Fotografa il tuo presepe”, organizzato a cura dell’ufficio Arte sacra e beni culturali, insieme alla sezione spezzina della Società Dante Alighieri. I presepi partecipanti, come è ormai consuetudine, dovranno essere fotografati e trasmessi alla curia vescovile per l’esame da parte della commissione giudicatrice. Le iscrizioni vanno inviate per posta elettronica all’indirizzo: beniculturali@diocesilaspezia.it, indicando nome, cognome, categoria. Le categorie sono quattro: famiglie, parrocchie, scuole, enti e associazioni (quest’ultima comprende anche gli esercizi commerciali). Per ciascun presepe devono essere allegate tre foto in formato jpeg, riguardanti rispettivamente una panoramica del presepio, la Natività e un altro particolare ritenuto significativo. Le premiazioni avranno luogo nel mese di gennaio.

L’articolo Concorso diocesano “Fotografa il tuo presepe”, lunedì 23 dicembre scade il termine per partecipare proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com