E’ mancato Franco Del Capitano, il ricordo di Confcommercio: “Ha sempre avuto a cuore gli interessi della città e dei commercianti”

È scomparso all’età di 85 anni Franco Del Capitano, storico membro della giunta di Confcommercio La Spezia. “Figura determinata e caparbia – l0 ricorda l’associazione di categoria in una nota – Franco era considerato una vera memoria storica. Alle riunioni di giunta arrivava sempre incredibilmente documentato, spesso tirando fuori atti e documenti risalenti a 6-7 anni prima. Focoso nell’esprimersi, sapeva però mantenere un atteggiamento pacato e riflessivo nelle sue considerazioni. Franco era una persona dotata di una straordinaria empatia, un combattente instancabile e profondamente determinato. Spirito sindacalista, ha sempre avuto a cuore gli interessi della città e dei commercianti, distinguendosi per la sua chiarezza, integrità e dedizione. In città era noto anche per il suo modo di muoversi: amava girare in bicicletta, utilizzata per le commissioni quotidiane e la spesa, un’abitudine che rifletteva la sua semplicità e solarità. Gestiva un’attività di agraria in città, oggi portata avanti con impegno e passione dalla figlia. Franco lascia la figlia Cristiana e la moglie Giuliana”.

Franco faceva parte del gruppo “Amici del Don Bosco” ed è stato studente dei Salesiani, motivo per cui i funerali si terranno martedì 24 dicembre alle ore 9.30 nella parrocchia-santuario Nostra Signora della Neve, Salesiani Don Bosco. Confcommercio La Spezia esprime “le sue più sentite condoglianze alla famiglia, ricordando Franco come una figura di grande valore per l’associazione e la comunità”.

