Finale, Belvedere: “Dalla prima settimana di Scalia un buon riscontro, valuteremo il futuro con lui. Nuovi innesti? Vorremmo chiudere per Dagnino e Halaj”

Finale Ligure. Contro la capolista Carcarese il Finale ha disputato una prova di spirito e carattere. Certo che sono diversi gli aspetti su cui è necessario migliorare, ma la solidità nei reparti contro i biancorossi è già di per sé un punto su cui ripartire nell’anno nuovo.

Il direttore sportivo Roberto Belvedere, infatti, plaude la squadra: “Abbiamo fatto una buona prestazione, riscattando un po’ quella di domenica scorsa. Siamo stati ordinati, creando qualche grattacapo alla Carcarese che è un’ottima squadra che gioca molto bene a pallone. Poi purtroppo siamo rimasti in dieci e loro già sono bravi così in superiorità numerica hanno approfittato ancora di più della loro bravura. Anche se non abbiamo rischiato tantissimo ci hanno messi in difficoltà e poi è entrato il ragazzo bravo e ha fatto il gol”.

