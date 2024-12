Anche quest’anno la comunità dei frati minori francescani della Spezia, come da tradizione, nel periodo natalizio ha avviato a Gaggiola una mostra missionaria con annesso mercatino di prodotti di paesi lontani. L’iniziativa, che prosegue sino al 6 gennaio, propone idee regalo tra i tanti prodotti missionari e religiosi, il cui acquisto contribuisce alla crescita delle opere missionarie francescane in alcuni dei paesi più poveri del mondo, con acquedotti, ospedali e scuole. In particolare vengono aiutate le missioni in Burundi, dove i frati minori ospitano da oltre quarant’anni i bambini resi orfani dalle guerre locali. Presenti anche manufatti in legno di olivo provenienti dalla Terra Santa. La mostra è aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 18 e nei festivi dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

L’articolo Gaggiola, mostra missionaria con mercatino di prodotti da paesi lontani proviene da Città della Spezia.

