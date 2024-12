La Regione Liguria lancia lo spot di Natale, Bucci: “Richiama la bellezza e le radici del territorio”

Genova. La Regione Liguria ha lanciato oggi uno spot per il periodo di Natale 2024. Il video, firmato da Alberto Maria Vedova e AW Creative Studio, sarà trasmesso sui canali social dell’ente.

Il soggetto è quello di una ragazza, interpreata da Vittoria Baghino che, trasferita a Londra, sente mancare la sua terra e la sua famiglia. Il 23 dicembre in una sera fredda guarda una foto natalizia dei suoi genitori, interpretati da Piero Lagattolla e Fausta D’Ambrini, ed è così che la magia di Natale prende forma: la giovane si addormenta e al risveglio si ritrova in Liguria, in un viaggio attraverso i mercatini di Natale e i luoghi simbolo della Regione.

