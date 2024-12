Il Comune di Sarzana ha affidato alla ditta Ediltecnica il lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del ponte della “Budella”. Un intervento di circa 21.300 euro dovuto all’urgenza di procedere al rifacimento della pavimentazione del ponte in quanto a causa del dissesto della stessa, che ha anche funzione impermeabilizzante, potrebbero avvenire infiltrazioni d’acqua all’interno delle parti strutturali del manufatto, con possibili danni alla stessa”. Riaperto poco più di tre anni fa, nel maggio 2021 dopo gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dunque il ponte ha già bisogno di manutenzione, cosa fra l’altro segnalata più volte negli ultimi mesi dai residenti che anche sui social avevano pubblicato foto inequivocabili dello stato del manto del ponte. Condizioni note, ovviamente, anche all’Amministrazione che un anno dopo la riapertura con il Rup aveva sottolineato “le anomalie sull’estradosso di infrastruttura” coinvolgendo nei sopralluoghi anche la ditta esecutrice dei lavori per verificare le cause delle difformità. Successivamente era stato avviato anche un accertamento tecnico preventivo al termine del quale il Consulente tecnico d’ufficio del Tribunale aveva stabilito che “la ditta esecutrice e la D.L. avrebbero dovuto procedere al rimborso di quota parte delle spese necessarie per il rifacimento della pavimentazione del ponte, accordando alle stesse la possibilità di un pagamento rateizzato”. Il Comune dunque rientrerà di parte della spesa con il risarcimento previsto.

L’articolo Manutenzione straordinaria della pavimentazione, Comune di Sarzana affida intervento per il ponte della Budella proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com