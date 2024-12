Mare e solidarietà: si è svolta “A Veleggiata Suspisa 2024”

Con un panorama mozzafiato e un mare che sembrava dipinto, il Golfo della Spezia ha accolto l’ultima veleggiata dell’anno: ‘A Veleggiata Suspisa 2024. Questa edizione, organizzata in uno dal Circolo della Vela ERIX e ACquadimare.net, non è stata solo un evento spettacolare per i partecipanti dal vivo, ma anche una celebrazione della partecipazione virtuale che ha avuto un nobile scopo: sostenere l’Associazione Mensa Missione 2000 della Spezia, che dona pasti caldi ai più bisognosi.

Venti imbarcazioni si sono ritrovate nel Golfo dei Poeti per sfidarsi e dimostrare le proprie abilità marinaresche. Questo evento deve il suo successo non solo al percorso suggestivo, ma anche allo spirito di cameratismo e sana competizione che la caratterizza. I partecipanti, la maggior parte dei quali con equipaggi neofiti o familiari, hanno avuto l’opportunità di vivere l’adrenalina della gara, il fascino delle vele gonfiate dal vento e l’ineguagliabile bellezza del Golfo e, alla fine, hanno vinto tutti, perché una giornata di sole e di vento, a fine dicembre, fa bene allo spirito.Ma non è solo una questione di competizione: partecipando virtualmente, più di sessanta velisti hanno contribuito direttamente a una causa di grande valore. Infatti, i proventi della partecipazione virtuale sono stati inviati direttamente sul conto dell’Associazione Mensa Missione 2000 della Spezia.

