Natale: “Al Sant’Andrea interventi sospesi per il freddo e al San Bartolmeo mancano coperte termiche. Situazione vergognosa di cui chiederò conto a giunta”

“Sale operatorie sotto i 15° e una stufetta elettrica spostata di stanza in stanza per garantire un minimo di tepore a turno ai pazienti, visto che mancano le coperte termiche. Questa la situazione che si presenta rispettivamente nei reparti di Chirurgia dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia e del San Bartolomeo di Sarzana come denunciato dai pazienti e dai loro famigliari negli scorsi giorni. Una situazione vergognosa e inaccettabile di cui chiederò conto alla giunta in consiglio regionale con un’interrogazione”. Lo annuncia in una nota Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico.

“In sempre più occasioni nel blocco operatorio del Sant’Andrea bisogna sospendere gli interventi e rimandare a letto i pazienti perché la temperatura della sala va sotto i 19°, il minimo previsto dai protocolli ministeriali – prosegue Natale -. L’impianto è talmente vetusto, denunciano i pazienti, che non è possibile mantenere la temperatura nelle sale. Si passa dal caldo eccessivo, che comporta la necessità di spegnere il riscaldamento, al freddo una volta che il calore generato si disperde. In alcuni casi, raccontano le famiglie dei degenti, si sono toccati i 15°. Superfluo sottolineare quanto sia importante il microclima per un paziente che deve affrontare un intervento chirurgico e per gli operatori stessi, che devono poter essere nelle migliori condizioni psicofisiche per poter svolgere il proprio delicato lavoro”.

