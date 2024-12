Natale, le celebrazioni del vescovo

In occasione della solennità del Santo Natale, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiede martedì prossimo 24 dicembre, con inizio alle 23, la messa della notte nella cattedrale spezzina di Cristo Re. Nel corso del rito, come è tradizione, collocherà nel presepe la piccola statua del Bambino. Il giorno dopo, mercoledì 25 dicembre, il vescovo torrnerà nella cattedrale di Cristo Re per presiedere alle 10.30 la messa del giorno di Natale. Alle 18 farà altrettanto a Sarzana, nella concattedrale basilica di Santa Maria Assunta.

L’articolo Concorso diocesano “Fotografa il tuo presepe”, lunedì 23 dicembre scade il termine per partecipare proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com