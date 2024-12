Portofino: bambini da Rapallo alla scoperta del Borgo; e oggi è sbarcato Babbo Natale

Portofino si rivela meta apprezzata non solo dai Vip, ma anche dai bambini del Tigullio. Mercoledì scorso un gruppo di ragazzini è arrivato nel Borgo da Rapallo in battello: è stata una festa per tutti; per alcuni anche per il fatto di avere messo piede per la prima volta su una barca ed avere fatto una minicrociera. Oggi ad attirare i bambini un bravissimo Babbo Natale interpretato da Andrea Carretti che, arrivato dal mare, è stato accolto dal sindaco Matteo Viacava e dal vicesindaco Giorgio D’Alia; quindi l’incontro con i bambini in piazzetta sotto il bellissimo albero di Natale.

