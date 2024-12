Coda in via Muzio a Rapallo per poter accedere al cinema multisala Augustus ed assistere alla proiezione, in particolare, di Mufasa, la storia Re Leone che affascina i bambini, e i veleni dei cardinali per eleggere il nuovo Papa. Due film che sembrano soddisfare gli spettatori. A favorire l’afflusso la vicinanza del Natale e il cielo coperto.

(Foto Consuelo Pallavicini)

