Regione: spot di Natale tra magia e nostalgia

Dall’ufficio stampa di Regione Ligria

La Regione Liguria è pronta a regalare al pubblico un’emozione unica con il nuovo spot di Natale.

Al centro della clip la storia di una giovane ragazza, interpretata da Vittoria Baghino trasferita nella capitale inglese, una città cosmopolita e frenetica, ma qualcosa le manca profondamente: la sua terra e la sua famiglia. Il 23 dicembre in una sera fredda guarda una foto natalizia dei suoi genitori, interpretati da Piero Lagattolla e Fausta D’Ambrini.

La notte, tra ricordi e malinconia, la magia di Natale prende forma; la giovane si addormenta e al risveglio si ritrova in Liguria, pronta a intraprendere un viaggio magico attraverso i mercatini di Natale, le luminarie nei luoghi simbolo della regione. Inizia così una carrellata dei luoghi più amati: dai promontori e dalle spiagge delle Cinque Terre patrimonio UNESCO, alle case colorate di Camogli, dalla magnificenza di Sanremo, città dei fiori, con il suo mitico Teatro Ariston, fino a Loano e Savona, passando da Bogliasco per arrivare al centro della Liguria, nella Genova dei suoi carruggi e in piazza De Ferrari, dove, sotto l’imponente albero la ragazza si ritrova con i suoi familiari.

“Si tratta di un filmato suggestivo ed emozionante in cui si alternano immagini e riprese di paesi e paesaggi liguri – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – mostrandoci quanto forte possa essere il legame con le proprie radici e quanto bello è il nostro territorio. Un crescendo di emozioni e un inno alla bellezza della Liguria, per celebrare il fascino della nostra terra e il forte legame identitario che hanno i liguri ovunque si trovino. Perché la Liguria è un luogo che non si dimentica, capace di incantare con la sua bellezza e l’autenticità della sua gente”.

Il video, diretto da Alberto Maria Vedova e prodotto da AW Creative Studio, sarà trasmesso oggi, domenica 22 dicembre, sui canali social ufficiali della Regione Liguria.

