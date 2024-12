Riders for children, a Genova tanti Babbi Natale in moto per i bimbi del Gaslini

Genova. Anche quest’anno i Babbi Natale di Raiders for Children hanno attraversato il capoluogo ligure in sella alle loro moto per incontrare i bambini genovesi e portare doni ai piccoli pazienti ricoverati all’Istituto Giannina Gaslini.

La nona edizione di “Un sorriso per i bambini del Gaslini”, patrocinata da Regione Liguria e Comune di Genova, ha preso il via nel primo pomeriggio da Marassi ed è proseguita fino a Sestri Ponente. I Babbi Natale, dopo aver distribuito regali e sorrisi, si sono spostati verso piazza dell’Annunziata e, intorno alle 18, hanno sostato in piazza De Ferrari per incontrare le istituzioni e la cittadinanza.

» leggi tutto su www.genova24.it