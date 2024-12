“Rigassificatore, no grazie”: oggi sono tutti d’accordo, ma il caso è ancora lontano dall’essere risolto

Savona. Che storia questa del rigassificatore. Morta e sepolta dal punto di vista politico (non lo vuole più nessuno, come cambiano i tempi), non lo è affatto, o almeno non ancora, da quello tecnico, pratico. Non solo: non si capisce come il governo riesca a conciliare l’impegno preso con Piombino (l’impegno di trasferirlo) con ciò che dice il presidente Marco Bucci “per la 151esima volta”, cioè che l’odiata nave non arriverà mai nella rada di Savona-Vado.

Dietro tutto questo, con ricostruzioni attendibili anche se non sempre ufficiali, ci sta addirittura Giorgia Meloni. Fu lei a nominare commissario Giovanni Toti, si dice in cambio di un tornaconto politico, il via al terzo mandato o a un posto a Roma. Ma fu sempre lei a convincere Marco Bucci a candidarsi alla presidenza della Regione, permettendo al centrodestra di vincere la battaglia con Orlando che sembrava irrimediabilmente persa.

