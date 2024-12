Riva Trigoso: il re dei cimenti invernali, quello del Bagnun; il 26 dicembre dalle 9.00

Dall’Associazione del Bagnun

Come avviene da 30 anni il 26 dicembre l’associazione del Bagnun di Riva Trigoso ed il Comune organizzano il cimento invernale. Un tuffo libero, nel golfo rivano per smaltire la super alimentazione dei pranzi natalizi e per sconfiggere l influenza che quest’ anno costringe oltre quattro milioni di italiani a letto. Per Riva Trigoso si tratta di un tuffo invernale che fino agli anni ’50 era prassi per alare i ludi in arrivo dalla Sardegna con formaggi e soprattutto vino. Per favorire le operazioni di recupero delle botti o comunque per agevolare l invasatura qualcuno doveva sacrificarsi ed entrare in acqua. Ora si tratta di un momento di festa da trascorrere con quanti vogliono sfidare il freddo intenso.

» leggi tutto su www.levantenews.it