Sanità, Orgoglio Liguria replica a Natale: “I conti stanno a zero, come gli ospedali aperti dalla sinistra”

“Davide Natale sta facendo i compiti delle vacanze, ma ripassando le tabelline si dimentica le regole fondamentali. Qualunque numero moltiplicato per zero dà sempre zero. Zero come gli ospedali aperti dalla sinistra, zero come i pazienti curati nei pronto soccorso e negli interi ospedali chiusi dalla sinistra, zero come le soluzioni alternative proposte dalla sinistra.

Faccia pure tutti i calcoli che vuole Davide Natale, noi consiglieri di Orgoglio Liguria, lista che peraltro ha tra le sue fila il presidente della commissione Sanità, guardiamo al risultato finale. Tra tre anni, anzi prima, il Felettino sarà realizzato e lui potrà dedicarsi a fare i conti dei soldi buttati grazie alle gare sbagliate dal centrosinistra che nel tempo avevano portato ancora a zero. Chissà se alla Corte dei Conti interessano quei soldi spesi per arrivare a nulla. I liguri certamente sono più attenti a ciò che stiamo facendo che ai 44 comunicati in fila per 6 col resto di 2 che Natale partorisce ogni settimana”. Così i consiglieri regionali di Orgoglio Liguria rispondono alle dichiarazioni del segretario regionale del Pd Davide Natale sulla sanità.

