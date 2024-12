Sicurezza, dopo l’attentato in Germania anche a Genova massima allerta su mercatini ed eventi natalizi

Genova. Dopo l’attentato di Magdeburgo, in Germania, nel quale sono rimaste uccise due persone, oltre a un centinaio di feriti, anche a Genova il dispositivo di sicurezza da parte delle forze dell’ordine sarà potenziato.

Massima allerta anche in Italia tanto che, dopo la riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo al Viminale, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato i vertici degli apparati di sicurezza per fare un punto e definire le strategie per la prevenzione di situazioni di rischio.

