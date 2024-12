La provincia della Spezia è 46esimo posto in Italia per retribuzioni medie lorde mensili. È quanto emerge dal focus realizzato dall’ufficio studi della CGIA di Mestre che evidenzia come le differenze retributive tra i lavoratori dipendenti privati del Nord e i colleghi del Sud sono evidentissime. Se i primi percepiscono una busta paga di circa 2mila euro lordi al mese, quella dei secondi, invece, sfiora i 1.350. Nel Settentrione dunque si guadagna mediamente quasi il 50% in più; pari, in termini monetari, a +8.450 euro lordi all’anno. Per questo mese di dicembre, ovviamente, lo spread riguarda anche la tredicesima mensilità che viene pagata proprio in questi giorni. L’area geografica con gli stipendi medi più alti è Milano: nel capoluogo lombardo la retribuzione mensile media nel 2023 è stata di 2.642 euro. Seguono i dipendenti privati di Monza-Brianza con 2.218 euro e i lavoratori delle province ubicate lungo la via Emilia. Ovvero, Parma con una busta paga lorda di 2.144 euro, Modena con 2.129 euro, Bologna con 2.123 euro e Reggio Emilia con 2.072 euro. Nella graduatoria nazionale che include 107 province, la prima realtà geografica del Mezzogiorno è Chieti che occupa il 55° posto con una retribuzione mensile media di 1.598 euro. Infine, tra le province con le retribuzioni più “leggere” scorgiamo Trapani con 1.143 euro, Cosenza con 1.140 euro e Nuoro con 1.129 euro. Maglia nera a livello nazionale è Vibo Valentia, dove i dipendenti occupati in questo territorio percepiscono uno stipendio mensile medio di soli 1.030 euro. A livello regionale la Liguria è ottava con una retribuzione media di 1.793 euro mensili (+3,3% rispetto al 2022) per i 431.033 lavoratori. Nella nostra provincia invece lo stipendio medio scende a 1.684 euro (nonostante un +4 sull’anno precedente) per 62.748 occupati.

L’articolo Spezia 46esima provincia in Italia per retribuzioni lorde mensili proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com