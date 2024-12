Un Finale mai domo sconfitto in dieci dalla Carcarese, Scalia: “Grande partita. Io in panchina nel 2025? Sono a disposizione, presto un faccia a faccia con la dirigenza”

Finale Ligure. Non è stata una settimana semplice per il Finale dopo il cambio di allenatore arrivato nella sua apertura. Tuttavia dal campo i giallorossoblù sono sembrati sul pezzo sin dal primo minuto, cedendo alla capolista Carcarese nell’ultima fase di gioco in dieci uomini. Una buona prova, di applicazione ed ordine, che ha lasciato soddisfatto Lorenzo Scalia alla sua prima gara diretta dalla panchina.

“Sicuramente è stata una bella partita, una partita vera – dichiara -. L’abbiamo affrontata nel modo corretto, preparata anche bene anche col poco tempo che abbiamo avuto. Ho cercato più che altro di stimolare i ragazzi a livello di motivazioni, di gruppo, di fare una prova importante. Sicuramente la Carcarese è prima, non per caso. Ha grandi giocatori, gioca bene, è allenata bene. Prendiamo atto che comunque nel primo tempo abbiamo creato le nostre occasioni e poi nel secondo tempo ovviamente se rimani un uomo in meno contro la prima non è mai facile”.

» leggi tutto su www.ivg.it