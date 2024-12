Da Marco Garibaldi

Il “Comitato per la Tutela dei Diritti in Val di Vara” nasce dalla volontà di rispondere alle difficoltà che da troppo tempo affliggono le nostre comunità, dall’accesso ai servizi essenziali alla questione degli aumenti delle tariffe dell’acqua. La proposta avanzata prevede un aumento del 9,95% all’anno per sei anni consecutivi, che, nel complesso, porterebbe a un incremento superiore al 70%.

