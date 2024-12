Achille, l’asinello pronto a ‘rubare la scena’ nel Presepe vivente di Equi Terme

Se pensate che Achille sia solo il nome di un famoso eroe omerico, siete fuori strada. Il nostro Achille non brandisce spade né combatte epiche battaglie. Lui, invece, è un pacifico e bellissimo asinello che da 12 anni è uno dei protagonisti principali del Presepe Vivente di Equi Terme, il suggestivo borgo incastonato tra le Alpi Apuane, nel comune di Fivizzano. Achille non è solo un asino qualsiasi. Con il suo manto grigio decorato da una croce nera naturale sulla schiena, sembra fatto apposta per il ruolo da coprotagonista nella celebre scena della Natività. Ogni anno, quando il Presepe prende vita, lui è lì, accanto al bue, a regalare quel tocco autentico e magico che solo un asino mansueto sa offrire.

La storia del suo nome è già di per sé un piccolo capolavoro. Il proprietario, Fabio Furia, presidente dell’Associazione Presepe Vivente di Equi, aveva scelto un nome diverso per il suo amato asino. Tuttavia, al momento della registrazione, il responsabile dell’anagrafe animale dell’Asl si oppose: il nome scelto era uguale al suo! Così, con un po’ di ironia e un pizzico di fantasia, Achille divenne Achille, pronto a conquistare il cuore di grandi e piccini. Achille vive in un paradiso tutto suo, con due ettari di terra a disposizione grazie alle cure amorevoli di Fabio e dei suoi familiari. Il suo carattere? “Buono e mansueto,” assicura il proprietario. È l’idolo dei bambini, che non perdono occasione di avvicinarlo durante le passeggiate. Ma non pensate che sia solo una “mascotte”. Come dice Fabio, “Achille non è un’attrazione del Presepe Vivente, ma ne è parte integrante.”

