“Auguri dalla città di sotto”, oggi pomeriggio in centro manifestazione dei centri sociali

Genova. Torna, in versione invernale, la “parata della città di sotto”, manifestazione che centri sociali, collettivi studenteschi, comitati e associazioni portano in piazza a Genova per accendere la luce su varie istanze.

Oggi, lunedì 23 dicembre, con concentramento in piazza De Ferrari alle 17 e successivo corteo nelle vie dello shopping, la manifestazione sarà incentrata sul tema dello sgombero dei centri sociali e in particolare sul futuro quanto mai incerto del Buridda, sloggiato dall’ex Magistero in estate.

