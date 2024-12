Domani alle 23.30 Messa di Natale al monastero di San Prospero a Camogli, sede dei Benedettini Olivetani. “Durante il rito religioso ci sarà una sorpresa – spiega il priore dom Francesco – La nascita di Gesù Bambino molto particolare, che in questa zona non si è mai vista”. Dopo la Messa, per chi vorrà, momento di condivisone con cioccolata calda, panettone e un brindisi. Il parcheggio resterà aperto ed accessibile.

