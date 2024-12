Ceriale, per il nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale una nuova sala operativa ed un gabinetto di polizia scientifica

Ceriale. Durante il consueto scambio di auguri per il Natale 2024 presso il comando di polizia locale di Ceriale è stato presentato il nuovo spazio adibito al nucleo di sicurezza urbana, che comprende una nuova sala operativa con monitor dedicati alle attività di polizia giudiziaria e al controllo del territorio, e il nuovo gabinetto di polizia scientifica per il fotosegnalamento, al fine di accelerare le procedure direttamente presso il comando in caso di fermati, arrestati, denunciati in stato di libertà.

“Questa nuova strumentazione di cui Ceriale è dotata (fra i pochissimi Comandi della Liguria) rappresenta un ulteriore investimento ai fini di garantire la sicurezza sul territorio e l’operatività del comando” spiegano dalla polizia locale cerialese.

