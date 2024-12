Chiavari: arrivano le isole ecologiche automatizzate

L’amministrazione comunale ha avviato infatti un importante progetto per migliorare la gestione dei rifiuti urbani, iniziando l’iter per l’acquisto di dieci isole ecologiche automatizzate. L’investimento complessivo, pari a circa 500 mila euro, è stato reso possibile anche grazie a un finanziamento regionale di 133.100 euro, ottenuto attraverso un bando dedicato all’implementazione di sistemi avanzati di raccolta differenziata vinto dal Comune.

Le nuove isole ecologiche saranno posizionate in aree strategiche della città, la cui definizione puntuale verrà completata nelle prossime settimane. La scelta delle ubicazioni sarà basata su valutazioni tecniche e dati raccolti attraverso analisi merceologiche attualmente in corso, per garantire la massima efficienza del sistema. In alcune zone, le isole integreranno il servizio di raccolta porta a porta, mentre in altre consentiranno di eliminare il conferimento dei sacchi sui marciapiedi, migliorando il decoro urbano e la qualità della vita. Queste strutture innovative non solo contribuiranno a un’igiene urbana più efficace, ma offriranno anche una modalità di conferimento intermodale, semplificando la gestione dei rifiuti per i cittadini. Dotate di un sistema di riconoscimento degli utenti, le isole promuoveranno una maggiore responsabilizzazione nella raccolta differenziata. Inoltre, potranno rappresentare una base per l’introduzione futura della tariffazione puntuale, un sistema che premia i comportamenti virtuosi di chi produce meno rifiuti e ricicla di più.

