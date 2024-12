Coopservice è case history di successo nel Libro Bianco dell’Innovation Management

Considerati un modello dall’osservatorio annuale sulla gestione dell’innovazione

Coopservice è citata quale case history virtuoso nell’edizione 2024 del Libro Bianco dell’Innovation Management, l’osservatorio annuale che analizza e documenta lo stato dell’arte e le tendenze nel campo della gestione dell’innovazione in Italia. Il report presenta le evoluzioni normative, le best practice poste in essere dalle più significative realtà aziendali, approfondimenti su tematiche emergenti, proponendo raccomandazioni per migliorare le strategie di innovazione nelle organizzazioni italiane.

» leggi tutto su www.ivg.it