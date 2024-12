EdgLab ammessa in Borsa, negoziazioni delle azioni ordinarie dal 30 dicembre

EdgeLab S.p.A. – PMI innovativa, operante a La Spezia, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli autonomi sottomarini (AUV) e tecnologie marine avanzate, con un focus su ricerca scientifica, archeologia subacquea, difesa e sicurezza, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie, sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per lunedì 30 dicembre 2024. Michele Cocco, Amministratore Delegato e Presidente di EdgeLab, dichiara : “L’ingresso in Borsa rappresenta un passaggio importante per il nostro percorso di crescita e per lo sviluppo del settore delle tecnologie sottomarine avanzate. Questo traguardo conferma il valore del nostro impegno e delle nostre capacità , segnando l’inizio di una nuova fase per la nostra Società. La quotazione ci permetterà di rafforzare la nostra presenza globale, sviluppare una produzione in piccole serie pilota di small AUV, e ampliare l’assistenza post-vendita. Siamo convinti che questo passo ci consentirà di rafforzare il nostro marchio, consolidare la nostra posizione di riferimento nel mercato e di continuare a creare valore per i nostri stakeholder.”

Con un’esperienza consolidata ultradecennale, l’azienda opera nei settori della difesa e della sicurezza, dell’esplorazione scientifica, dell’archeologia subacquea e della sostenibilità ambientale. Fondata con una visione fortemente orientata alla ricerca e sviluppo, la Società ha costruito una solida reputazione grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia, all’eccellenza ingegneristica riconosciuta e ad un team multidisciplinare di alto livello. Collabora con Enti e aziende sia pubbliche e private in tutto il mondo, principalmente in Europa e India, sviluppando progetti su misura che rispondono alle loro esigenze specifiche e in continua evoluzione. La Società grazie al suo track-record e alle proprie competenze è in grado di aggiudicarsi bandi e finanziamenti per la Ricerca & Sviluppo, sia nazionali che europei, che permettono di sviluppare costantemente nuove tecnologie da offrire poi come soluzioni ai propri clienti e committenti per missioni di difesa e sicurezza, per la ricerca scientifica e la salvaguardia ambientale. EdgeLab mira a rendere le tecnologie subacquee più accessibili, con innovazione continua e contribuendo alla sicurezza e sostenibilità delle operazioni marine.

