Il Rotary Club Stella Maris dona il presepe del Natale subacqueo al Gruppo Sub Ospedale

Un nuovo simbolo di luce e tradizione illuminerà la passeggiata Morin grazie alla donazione del Rotary Club Stella Maris al Gruppo Sub Ospedale : un presepe luminoso che sarà installato proprio in prossimità dell’area dove si terrà la cerimonia del Natale subacqueo. L’evento, che rappresenta una delle tradizioni più sentite dalla comunità spezzina, culminerà con l’uscita dalle acque del Bambin Gesù la notte di Natale e la partenza della processione verso la Chiesa di Santa Maria. Il presidente del Rotary Club Stella Maris, Filippo Bertani, ha sottolineato l’importanza del Gruppo Sub Ospedale , definendolo una vera istituzione cittadina: “Da oltre cinquant’anni, tre generazioni di concittadini sono state introdotte alla subacquea dal Gruppo Sub Ospedale, imparando ad amare e rispettare il nostro mare. Il GSO non si limita a promuovere il Natale subacqueo, una tradizione che si perpetua da oltre mezzo secolo, ma svolge anche attività di grande valore sociale.”

Tra queste spicca il programma dedicato alle persone con disabilità, che rappresenta una testimonianza concreta di inclusione e sensibilità. Grazie all’esperienza e alla dedizione dei suoi istruttori, il GSO offre la possibilità a persone con diverse abilità di scoprire il mondo subacqueo, sia in piscina che in mare aperto. Proprio per questi motivi, il Rotary Club Stella Maris considera un onore donare il presepe al GSO, contribuendo a valorizzare un simbolo di condivisione e amore per la comunità. Maria Paola Argiolas, presidente del GSO, ha espresso gratitudine per la donazione e sottolineato i numerosi valori che accomunano i due club: “Passione e servizio per la comunità sono i principi fondamentali che animano sia il Rotary Club Stella Maris che il Gruppo Sub Ospedale. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno condiviso verso la città e i suoi abitanti”. Il Rotary Club Stella Maris e il Gruppo Sub Ospedale vi invitano a partecipare alla cerimonia del Natale subacqueo, un momento di grande emozione e significato per tutta la città.

