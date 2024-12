Invernizzi (FdI): “Natale Sicuro, grazie all’attenta attività di controllo delle forze dell’ordine”

Liguria. “Contrastare i reati contro la persona, il patrimonio e debellare il fenomeno della guida sotto influenza di sostanze alcol e droghe. Un’attivitá di controllo che, con le ormai imminenti festività natalizie, sarà garantita grazie ai Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale. A loro va il nostro ringraziamento per la costanza e l’impegno che verrá profuso per un Natale tranquillo”.

Arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi il ringraziamento ai vertici delle forze dell’ordine di tutte le Province della Regione che proprio in queste ore sono impegnati nella gestione del piano per la sicurezza “Natale Sicuro” con un impiego di agenti e militari nelle località della Riviera dove aumenterà la popolazione turistica per festeggiare le ultime settimane del 2024.

