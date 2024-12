La Cairese perde Gueye ma ritrova lo spirito, Nappi: “Questa è la mia squadra, plauso ai giovani”

Un pareggio che consente perlomeno di affrontare le due settimane di stop natalizio con l’umore più alto. Negli ultimi due mesi la Cairese ha battuto solo l’Albenga – non di certo un’impresa di questi tempi. Lo 0 a 0 sul difficilissimo campo del Ligorna vale forse qualcosa in più del semplice punto per i gialloblù di mister Marco Nappi. Boveri e compagni hanno disputato una bella prova dal punto di vista dell’atteggiamento e della compattezza, ribattendo colpo su colpo alla formazione di mister Pastorino. Buone anche le prove del 2005 Federico davanti alla difesa (al posto di Castiglia squalificato) e del terzino classe 2006 Vignaroli. Segnali positivi a cui dovrebbero aggiungersi ulteriori innesti sul mercato, visto che il bomber Chris Gueye non farà più parte della squadra. Era stato il grande protagonista del buon avvio di stagione con mister Boschetto prima che un infortunio lo fermasse.

“Sono molto soddisfatto – esordisce Marco Nappi -. Volevo vedere una partita gagliarda, con grinta, determinazione e una squadra che gioca a calcio. Lo abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Abbiamo creato anche qualche palla goal. Nel secondo tempo abbiamo contenuto il Ligorna che si è messo a spingere di più. Li abbiamo contenuti ma siamo anche ripartiti. Non siamo riusciti a segnare ma devo fare solo complimenti ai ragazzi. Non era facile perché la situazione non è delle migliori ma dal 27 lavoreremo per disputare un grande girone di ritorno.

