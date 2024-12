La San Filippo Yepp vince il derby contro il Vadino. Rotiroti: “Oggi una vera battaglia, siamo cresciuti tantissimo”

Albenga. Per la prima volta nella storia della San Filippo Neri Yepp, i giallorossi battono il Vadino in campionato. Se già in Coppa Liguria erano riusciti a vincere contro i ‘cugini’ di Albenga, ieri la squadra di Rotiroti e Torregrossa è riuscita a ripetersi in una bellissima sfida tra due compagini molto attrezzate.

Il Vadino, la squadra più giovane del campionato, ha saputo tener testa fino all’ultimo secondo ad una squadra molto più esperta con giocatori anche di categorie superiori come Carparelli e Condorelli. Anche nel momento del bruttissimo infortunio di D’Aprile, uscito dal campo con l’ambulanza per un gravissimo infortunio alla gamba, la squadra non si è persa d’animo lottando ancora di più contro i rivali cittadini.

