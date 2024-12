Lavoro, Ferro: “Bene l’avvio del Siisl, esempio virtuoso di sinergia istituzionale che favorisce occupabilità dei cittadini”

Liguria. “Siamo molto soddisfatti della partenza della nuova piattaforma informatica Siisl (Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa ) gestita da INPS, voluta dal ministro Calderone per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. I cittadini possono caricare il loro curriculum e consultare le offerte formative e di lavoro più affini. Il Siisl rappresenta un’ottima opportunità per rafforzare le politiche attive del lavoro e promuovere l’inclusione sociale, sostenendo l’occupabilità dei cittadini”.

Lo ha detto l’assessore al lavoro e alla formazione di Regione Liguria Simona Ferro, commentando la nuova piattaforma che ha preso il via il 18 dicembre e coniuga innovazione tecnologica e sociale per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

