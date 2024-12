Minacce al sindaco di Carcare, Bucci: “Atto ignobile e vile. Regione Liguria condanna ogni forma di violenza”

Carcare. “Massima solidarietà al sindaco di Carcare Rodolfo Mirri per l’ignobile atto intimidatorio ricevuto. Non è solo un gesto vile nei confronti di una persona che rappresenta le istituzioni e lavora per il bene dei cittadini, ma un attacco alla democrazia e ai valori di civiltà su cui si fonda la nostra società”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, appena appresa la notizia.

“La Liguria condanna con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione – continua il presidente Bucci – è fondamentale che chiunque si impegni per il proprio territorio possa farlo con serenità e senza temere per la propria incolumità”.

» leggi tutto su www.ivg.it