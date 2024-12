Natale: pranzo al ristorante, le proposte di tre ristoranti

Natale è una festa che celebra l’amore in ogni sua forma, a partire da quello familiare. Per questo è tradizione riunirsi a pranzo per un banchetto conviviale con i propri parenti. Di solito si organizza in casa, riuniti nel tepore delle mura domestiche, complici anche le frequenti temperature basse tipiche della stagione invernale. Tuttavia c’è anche chi decide di trascorrere il pranzo del 25 dicembre al ristorante, un po’ per non dover cucinare, un po’ per il piacere di gustare piatti che altrimenti non si potrebbero apprezzare. Se gli anni scorsi la crisi economica prima e il Covid dopo avevano visto molti locali vuoti o chiusi, questo Natale non sembra essere così.

