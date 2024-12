Polizia, il piano sicurezza per le feste di Natale: presidi nei luoghi di culto e controlli rafforzati sulle strade

Genova. “L’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, connotate come di consueto dallo svolgimento di cerimonie religiose e da una consistente movimentazione di persone, impone anche quest’anno un significativo rinnovato impegno interforze.La ricorrenza del Natale, inoltre, coinciderà con l’inizio del Giubileo Ordinario dell’anno 2025, che sarà inaugurato la sera del 24 dicembre con l’apertura della Porta Santa a San Pietro, mentre a Genova la cerimonia sarà celebrata nella Cattedrale di San Lorenzo domenica 29 dicembre”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa della Questura di Genova che annuncia il piano per la sicurezza per le festività natalizie, particolarmente atteso in queste ore dopo i recenti attentanti avvenuti in Germania. “Il piano di sicurezza disposto dal Questore Burdese,- si legge nella nota stampa – in attuazione delle direttive impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di quanto deliberato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in ultimo sabato 21 dicembre u.s., anche in relazione al noto attentato di Magdeburgo, prevede l’intensificazione delle misure a tutela dei luoghi di culto, dei luoghi di alta frequentazione di persone, quali mercatini natalizi, vie dello shopping, strade pedonali, centri commerciali, litorali e altri punti di interesse turistico e ludico nel capoluogo e nella provincia”

