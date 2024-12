Poste, Ghio e Romeo (Pd): “Su Poste italiane Governo, Regione e Comune dimenticano i bisogni di cittadini e territori”

Genova. “Le prime chiusure degli uffici postali a Genova dimostrano ancora una volta la distanza di questo governo di centrodestra, sia a livello nazionale che regionale e comunale dai bisogni dei cittadini. Ancora pochi giorni fa il sindaco facente funzione Piciocchi aveva dichiarato che sarebbe andato a Roma a parlare con il governo per scongiurare la chiusura degli uffici postali a Genova. Il risultato è stato un nulla di fatto. I primi sportelli stanno già chiudendo. Presenterò un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere alla Giunta di intervenire presso il Governo e Poste Italiane per una revisione sulle chiusure”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo.

“Lo scorso settembre, durante un’audizione in Commissione Trasporti alla Camera l’amministratore delegato di Poste presentando il Piano industriale, aveva assicurato, a nostra specifica domanda, che non erano previste chiusure di sportelli, ma al massimo una rimodulazione sulla base di richieste precise”, aggiunge la vicepresidente e componente Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni Valentina Ghio che ha presentato un’interrogazione alla Camera per chiedere al governo di parlare in modo chiaro del futuro di Poste italiane.

