Sono quattro i giocatori di Serie B fermati per un turno dal Giudice Sportivo dopo le partite della diciottesima giornata di andata. Si tratta di Florenzi del Cosenza, Ceesay del Cesena, Bastoni del Cesena e Giorgini del Sudtirol. Stop di una giornata anche per l’allenatore del Brescia Bisoli, Carbone della Juve Stabia e Avallone della Salernitana. Fra i club infine sanzione di quattromila euro per il Catanzaro, dopo la partita interna persa contro lo Spezia, “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco”.

L’articolo Quattro giocatori fermati per un turno, Catanzaro sanzionato per lancio di petardi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com