Recco: a Polanesi la Messa Solenne di mezzanotte, al termine gli auguri e brindisi

Da Vittorio Mantero, per la Parrocchia San Martino di Polanesi

Domani sera, la Parrocchia di San Martino di Polanesi vi aspetta alle ore 24:00 per la Messa Solenne, come da tradizione. Durante la Santa Messa, il Parroco don Pasquale Revello avrà il piacere di svelare sotto l’altare un presepe artistico molto particolare, denominato “Il Presepe in Cornice”, che andrà ad affiancare il famoso Presepe Storico di Polanesi. Quest’ultimo, dall’apertura dell’8 dicembre scorso, ha già superato i visitatori dell’ anno passato.

Al termine della messa, la Comunità di Polanesi vi aspetta nella saletta attigua alla chiesa per un brindisi.

