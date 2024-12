Scolmatore rio Vernazza, fine dell’odissea: lavori ancora in corso ma l’opera è già funzionante

Genova. Sulla carta dovrebbero finire il 17 gennaio 2025 i lavori per lo scolmatore del rio Vernazza-Chiappeto, opera attesa da anni per la messa in sicurezza idraulica di Sturla dopo le alluvioni che hanno messo in ginocchio più volte il quartiere. È il nuovo termine contrattuale messo nero su bianco nelle scorse ore da una determinazione dirigenziale del Comune di Genova con cui si approva l’ultima variante da oltre 300mila euro. La data subirà probabilmente un’altra proroga, ma l’opera di fatto è già collaudata e funzionante da settimane, pronta a raccogliere il flusso di piena del corso d’acqua portandolo nell’alveo torrente Sturla, allargato in modo da aumentare la capacità massima.

A confermarlo, oltre al presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo, è il consorzio Csi che ha eseguito i lavori insieme alla Pac di Bolzano: “Il nuovo scolmatore è stato collegato con il tratto tombato del rio Chiappeto a partire da fine ottobre 2024. In questo momento, sebbene i lavori non siano ancora stati completati in tutti i dettagli e finiture, la galleria deviatrice risulta quindi essere funzionante. Restano da ultimare alcune opere in sotterraneo al di sotto di via Pontetti e le viabilità di sponda e in attraversamento del torrente Sturla”.

