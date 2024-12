Tempesta di vento sulla costa: due incendi a Savona ed Albisola Superiore, danni e disagi in Riviera

Savona. Due incendi, caduta di alberi, calcinacci e pannelli fotovoltaici: serata di super lavoro per i Vigili del fuoco di Savona e Albenga a causa delle forti raffiche di vento che stanno sferzando la costa.

Ad Albisola Superiore ha preso fuoco il tetto di un’abitazione e ad ora le fiamme sono state domate. A Savona, invece, il rogo sta interessando il retro e la legnaia del locale Farinata e Pizza di via Servettaz. Anche in questo caso i Vigili del fuoco stanno lavorando per delimitare la zona coinvolta dall’incendio, e nonostante il vento lo alimenti è tempo di bonifica della zona.

» leggi tutto su www.ivg.it