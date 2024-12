Altro camion ribaltato in autostrada: incidente in A7, il mezzo pesante resta in bilico su un cavalcavia

Liguria. Dopo il camion di ieri nello svincolo di Savona in direzione Torino, un altro mezzo pesante si ribalta in autostrada. Questa volta è successo sulla A7 Serravalle-Genova, dove dalle ore 10 circa è temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Serravalle/Milano a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante all’altezza del km 84,8, rimasto in bilico appoggiato al guardrail di un viadotto, probabilmente a causa del vento.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato si registrano 2 km di coda nel tratto compreso tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per l’uscita obbligatoria.

