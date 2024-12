Atc, il Natale trascorre con autobus senza obliteratrici parcheggiati lungo la strada. Intanto circolano voci di possibili dimissioni dell’ad

Se nelle ultime settimane non si sono versati fiumi di inchiostro sulla situazione di Atc Esercizio non significa che tutto quel che riguarda il trasporto pubblico locale sia stato improvvisamente ammantato da un diffuso spirito natalizio. Anzi, con l’avvicinarsi della fine dell’anno e l’inizio del 2025, la tensione sta ritornando a salire vertiginosamente. E non solo perché tra una trentina di giorni, alla fine del mese di gennaio, ci sarà la sentenza sul merito del ricorso presentato al Tar della Liguria dal consorzio Saca/Seal nei confronti dell’aggiudicazione della gara per il subappalto del 30 per cento del servizio di Atc al raggruppamento costituito da Trotta e Riccitelli.

La vicenda ha tenuto banco per mesi, sino all’epilogo aperto dell’8 novembre, quando si è concretizzato il passaggio di una quarantina di dipendenti da Seal alle nuove affidatarie del subappalto. Un trasferimento avvenuto nella confusione più totale, visto che secondo diversi punti di vista sarebbe stato un passaggio a rischio perché Trotta e Riccitelli avrebbero dovuto acquistare sul filo di lana 48 autobus di proprietà di Seal, come previsto dal capitolato del bando di gara. Un punto dirimente, sul quale Seal ha più volte fatto leva, arrivando anche a presentare una diffida ad Atc esercizio, che, in qualità di stazione appaltante, avrebbe dovuto far rispettare l’impegno all’acquisto del parco vetture. Da oltre un mese e mezzo, però, questo non sta avvenendo e Trotta/Riccitelli stanno effettuando il servizio con mezzi arrivati in provincia a inizio novembre. Allo stesso modo: non è stato individuato il piazzale in cui ricoverare gli autobus.

E si tratta di due aspetti che vanno al di là del rapporto economico tra aziende e dell’organizzazione del servizio, visto che quotidianamente gli utenti del trasporto pubblico, ma anche chi non lo è, fanno i conti con questa situazione.

Nella zona Est della città infatti spesso e volentieri gli automobilisti si trovano gli autobus di linea parcheggiati lungo la strada – e più raramente nei piazzali dei distributori -, mentre quotidianamente chi sale a bordo di buona delle corriere entrate in servizio non può fare a meno di notare che a bordo mancano le obliteratrici per i titoli di viaggio.

